Американский специалист Джеффри Эпштейн подвергал критике теории о причастности российского руководства к авиакатастрофе, когда произошла под городом Смоленском в 2010 году. Соответствующими данными 16 ноября поделилась польская радиостанция RMF24 со ссылкой на опубликованные письма. Скандальный финансист, обвиняемый по многим пунктам, указал на отсутствие доказательств причастности Москвы или правительства польского премьер-министра Дональда Туска к произошедшей трагедии. При этом инцидент не принес бы ни Кремлю, ни премьер-министру Польши Дональду Туску никакой выгоды.

Эти теории заговора - это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы , включая покойного президента. Как поляк, который хотя бы немного знаком с польской политикой и экономикой, и как журналист, ежедневно следящий за мировой политикой и событиями, я глубоко разочарован количеством людей, которые цепляются за эти теории заговора, а ученым и специалистам, продвигающим подобные идеи, должно быть стыдно" слова Джеффри Эпштейна

Напомним, что пассажирский айнер Ту-154М правительственного авиационного отряда Польши разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. Жертвами трагедии стали все 96 человек, находившиеся на борту. Одними из погибших признаны президент европейской страны Лех Качиньский и его супруга Мария. В докладе комиссии по расследованию трагедии среди причин крушения воздушного судна названы ошибки экипажа и факт того, что летчик проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

