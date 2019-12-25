Президент Сша намерен подать судебный иск против издания, всего медиахолдинга и ее владельца.

Среди писем, подаренных американскому финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, была записка с именем действующего президента-республиканца Дональда Трампа и изображением обнажённой женщины. Соответствующей информацией со своей акдиторией поделились журналисты из местного издания The Wall Street Journal. В СМИ указали, что вокруг непристойного рисунка располагались строки машинописного текста, завершавшиеся фразой: "С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним замечательным секретом". Лидер Белого дома после выхода материала в свет через социальные сети дал обещание подать в суд на газету, медиахолдинг NewsCorp, куда входит издание, а также владельца холдинга Руперта Мердока в связи с клеветой.

В публикации журнала Rolling Stone авторы сообщили, что вашингтонская администрация пыталась помешать публикации The Wall Street Journal статьи о поздравлении, которое Трамп якобы отправил Джеффри Эпштейну 20 лет назад. Американский предприниматель и основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск назвал в соцсетях ненастоящим письмо-поздравление. Таким образом бизнесмен-миллиардер ответил на комментарий американской журналистки Мегин Келли, которая прикрепила публикацию другого пользователя про статью издания о письме Дональда Трампа. Она назвала ее "худшей попыткой сделать заказную статью", которую она когда-либо видела.

Напомним, что Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле несовершеннолетними, был найден мёртвым в тюрьме в 2019 году. Многие верят в существование "списка Эпштейна" — предполагаемого перечня влиятельных людей, которые якобы были вовлечены в преступную деятельность финансиста. Минюст США заявил об отсутствии "списка клиентов", прекратив публикацию документов по уголовному делу. Это вызвало негодование среди сторонников Дональда Трампа, ожидавших полного раскрытия досье расследования.

Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка специально для США.

Фото: pxhere.com