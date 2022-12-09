Российские алмазы могут войти в 12-ый пакет санкций ЕС: мнение экспертов

Подобный запрет хотели ввести уже давно, однако этому мешала Бельгия, обладающая мощной индустрией огранки алмазов.

Журналисты Bloomberg заявили о высокой вероятности включения российских алмазов в 12-ый пакет европейских санкций с 1 января 2024 года. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что подобный запрет хотели ввести уже давно, однако этому мешала Бельгия, обладающая мощной индустрией огранки алмазов: бизнес страны не хотел потерять недорогое сырье из России, которое уйдет к конкурентам, например, к Индии. Однако авторы поста уверены, что Бельгия продолжит получать сырё из РФ, но через посредников и по менее выгодной стоимости, как сейчас происходит в нефтью.

Ситуация тут аналогична: после огранки алмаз превращается в бриллиант. И помешать его экспорту в ЕС из третьих стран невозможно, не разругавшись с той же Индией. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали планы на ввод в эксплуатацию российского лайнера SJ-100.

Фото: Pxhere