Эксперты прокомментировали планы на ввод в эксплуатацию российского лайнера SJ-100

Superjet используется в стране с 2010 года, однако вскоре он будет производиться только с отечественной силовой установкой.

Ввод в эксплуатацию российского лайнера SJ-100 в импортозамещенном варианте с двигателями ПД-8 состоится уже в следующем году. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры подчеркнули, что в 2024 году с момента выхода на линии предыдущего отечественного регионального лайнера похожего класса – советского еще Як-42 – пройдет 44 года. Superjet используется в стране с 2010 года, однако вскоре он будет производиться только с отечественной силовой установкой. Также эксперты отметили, что, помимо США и европейских стран, Россия является единственным государством, имеющим серийное производство авиационных двигателей национальной разработки для гражданской авиации. Остальные, включая Китай, не имеют своих альтернатив западному продукту.

У нас альтернатива есть – и это гарантия сохранения не только отрасли для самих себя, но и возможности предложить ее миру, который в обозримом будущем будет нуждаться в "незападных" технических решениях куда сильнее, чем раньше. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: ОАК