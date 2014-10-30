Financial Times обеспокоена возможным эффектом санкций США на "Арктик СПГ-2": мнение экспертов

Рестрикции могут разбалансировать рынок и взвинтить цены.

Издание Financial Times выразило беспокойство относительно возможного эффекта санкций США на российский проект "Арктик СПГ-2". Как отмечают авторы Telegram-канала "Мейстер", Запад впервые рассматривает возможность экспорта СПГ из России.

Также задача "Арктик СПГ-2" заключалась в поставках на рынок газа 2024 году, то есть до масштабного ввода аналогичных проектов в Катаре и США 2025-2027 годов. Рестрикции могут разбалансировать рынок и взвинтить цены. При этом, акционеры проекта совсем не обеспокоены такими новостями, отмечают телеграмеры.

Все это говорит о том, что проект значим для мирового рынка и его не так просто прикрыть. Хотя очень хочется: это для ЕС подрыв "Потоков" стал энергетической катастрофой, а для США – настоящим Эльдорадо, обеспечившим стране баснословные прибыли за счет устранение конкурента. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Moody"s изменило кредитный рейтинг США со стабильного на негативный.

Фото: arcticspg.ru