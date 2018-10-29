Moody's изменило кредитный рейтинг США со стабильного на негативный: мнение экспертов

Агентство Moody"s изменило кредитный рейтинг США со стабильного на негативный. При этом экспертами был сохранён благоприятный прогноз на долгосрочную перспективу на уровне ААА. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Решение было принято на фоне роста рисков снижения бюджетной устойчивости США. Как заявила секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, виной этому стали действия партии республиканцев. Телеграмеры уточнили, что Moody"s стало последним из крупных рейтинговых агентств, котрое снизило оценку американской экономики. Так, 1 августа текущего года Fitch дал США рейтинг AA+, а Standard & Poor"s слделало то же самое в 2011 году.

Публикация этого рейтинга, разумеется, не вызовет какой-то цепной реакции, которая обрушит или серьезно повредит Штатам. Однако это серьезный звоночек, свидетельствующий о проблемах, решать которые волей-неволей придется, причем за счет урезания госрасходов.

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Фото: Piter.TV