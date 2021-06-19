Эксперты подвели итоги российско-казахского межрегионального форума

Как уточнил Владимир Путин, Россиия активно ведёт сотрудничество с Казахстаном в сфере образования.

В Астане состоялся российско-казахский межрегиональный форум с участием Путина и Токаева. Событие проанализировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Так, эксперты отметили, что лидеры двух государств оценили темпы роста долгосрочных проектов в сфере энергетики, авиасообщения, открытия филиалов учебных заведений. Также был вынесен на обсуждения триллионный инвестпакет в рамках партнёрства.

Как уточнил Владимир Путин, Россиия активно ведёт сотрудничество с Казахстаном в сфере образования. Так, в отечественных вузах обучаются 61 тыс. казахских граждан, причём 30,4 тысячи - за счёт российского бюджета.

Обучение иностранных студентов является одним из ключевых инструментов влияния всех стран, и Россия обязана в первую очередь ради своего собственного будущего сделать все возможное, чтобы студентов из Казахстана и других постсоветских стран в российских вузах было больше, чем в турецких, французских, американских и китайских. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее ЦБ анонсировал интеграцию СБП и цифрового рубля с ОАЭ.

Фото: Kremlin.ru