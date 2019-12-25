Цб анонсировал интеграцию СБП и цифрового рубля с ОАЭ: мнение экспертов

Решение станет шагом к превращению Эмиратов в один из основных финансовых хабов России во внешний мир.

ЗАмпред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова анонсировала интеграцию системы быстрых платежей и цифрового рубля с Арабскими Эмиратами. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили эксперты, решение станет шагом к превращению Эмиратов в один из основных финансовых хабов России во внешний мир. В случае самих ОАЭ, сотрудничество сможет поспособствовать созданию финансовой системы, независмой от США и Европы. Кроме того, за экспериментом будут следить другие государства, которые в дальнейшем смогут воспользоваться им для собственных целей.

Самое занятное, что этим инструментом могут воспользоваться и те, кто сейчас лишен возможности торговать с Россией, ведя бизнес в "недружественных" странах. Проблема здесь не только в том чтобы расплатиться в принципе, но и в том, чтобы этот процесс не мог быть вскрыт западными спецслужбами на счет "раз". Такая торговля, в том числе довольно интересными товарами, до сих пор продолжается. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее НАТО заявило о приостановке своего участия в ДОВСЕ.

Фото: сайт ЦБ РФ