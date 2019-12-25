НАТО заявило о приостановке своего участия в ДОВСЕ: мнение экспертов

В договоре не учтены распад СССР и ОВД, а также расширение НАТО на восток.

НАТО заявило о приостановке своего участия в ДОВСЕ. По мнению представителей содружества, государства-члены, входящие в договор, соблюдают его в отличие от РФ. Информацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что ни одна страна НАТО не ратифицировала обновлённую версию ДОВСЕ от 1999 года. Таким образом, в договоре не учтены распад СССР и ОВД, а также расширение НАТО на восток.

Таким образом, телеграмеры считают, что приостановка участия в договоре, подписанном во времена существования советской группировки войск в Германии, ничего не меняет.

Ранее мы сообщили о том, что США ужесточили санкции в отношении иранской нефти.

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