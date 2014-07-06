США ужесточили санкции в отношении иранской нефти: мнение экспертов

Американцы были намерены смягчить рестрикции в отношении Ирана ещё летом, надеясь, что увеличение поставок персидской нефти снизит цены на мировом рынке.

Палата представителей США приняла законопроект, который ужесточает санкции в отношении иранской нефти. Ограничения наложены на порты и НПЗ, работающие с персидской нефтью. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что американцы были намерены смягчить рестрикции в отношении Ирана ещё летом, надеясь, что увеличение поставок персидской нефти снизит цены на мировом рынке. В результате добыча и экспорт из Ирана достигли рекордных показателей, а за год рост составил 20%.

Однако теперь ближневосточный фактор оказывает все большее влияние на США, заставляя его пересматривать отношение к иранской нефти. Если рестрикции удастся продавить на всех этажах власти, а также наладить контроль за их выполнением, то это может ударить не только по ценам на нефть, но и по нынешней администрации США, стелющей себе соломку перед выборами. Telegram-канал "Мейстер"

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