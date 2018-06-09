Машиностроение в РФ выросло на 22%: мнение экспертов

По мнению экспертов, такой показатель стал одним из поводов надеется на сохранение темпов развития всей экономики в дальнейшем.

Рост машиностроения в РФ за первые девять месяцев 2023 года возрос на 22%. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

По мнению экспертов, такой показатель стал одним из поводов надеется на сохранение темпов развития всей экономики в дальнейшем. Поскольку машинстроение является высокопередельной отраслью, за ним стоит большое количество сопутствующих производств, исследовательских работ, добычи, переработки и отгрузки сырья, и, конечно, торговли и сферы услуг

Это, к слову, заметно и по расширению товарооборота, который растет быстрее экономики в целом. Так, розничный товарооборот увеличился на 3,5%, чуть выше общего роста, который составляет около 3%, а оптовый – более чем на 6%, перекрыв общий экономический рост более чем вдвое. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что ФАС потребовала у операторов отменить плату за раздачу интернета с устройств.

Фото: Piter.TV