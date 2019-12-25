ФАС потребовала у операторов отменить плату за раздачу интернета с устройств: мнение экспертов

При этом ведомство получило отказ от одного из операторов, который пояснил, что за трафик должен кто-то платить.

ФАС потребовало у российских операторов связи отменить плату за раздачу интернета с устройств. Большинство компаний выполнило требования регулятора. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", мера направлена на поддержание баланса между сохранением работающей и эффективной экономики и удовлетворением запросов граждан.

При этом ФАС получила отказ от одного из операторов, который пояснил, что за трафик должен кто-то платить. На фоне этого заявления решение ведомства уже не кажется столь безусловно верным, отметили телеграмеры.

Отреагировав на 186 жалоб и заставив под страхом штрафов отменить плату за раздачу операторов, регулятор, по всей видимости, поставил под риск повышения тарифов остальные более 200 миллионов российских абонентов мобильной связи. Которые, в конечном итоге и оплатят то, что должны были оплатить любители раздачи интернета с мобильных. Telegram-канал "Мейстер"

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