Пулково обслужит ветеранов в бизнес-зале бесплатно в честь Дня Победы

Им предложат горячее питание и зоны отдыха.

Пресс-служба аэропорта Пулково сообщила об акции, приуроченной к 81-й годовщине Победы. С 3 по 12 мая ветераны смогут бесплатно находиться в бизнес-зале воздушной гавани.

Бесплатный доступ получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награждённые медалью "За оборону Ленинграда", а также жители блокадного Ленинграда. Кроме того, один сопровождающий каждого ветерана также сможет пройти бесплатно. Для этого достаточно будет показать документ, подтверждающий статус.

В пресс-службе Пулково отметили, что для ветеранов и их сопровождающих подготовлены уютные зоны отдыха с мягкой мебелью, горячее питание по системе "шведский стол", чай, кофе и прохладительные напитки. Акция призвана сделать ожидание вылета спокойным и комфортным.

