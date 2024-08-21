Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества

Документ был подписан по итогам переговоров в Москве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали план инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Документ был подписан по итогам переговоров в Москве. Также Мишустин и Ли Цян подписали ряд протоколов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, транспорте, химической промышленности, зеленом строительстве и других стратегических направлениях.

Ранее Ли Цян выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая.

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