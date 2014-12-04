По его словам, в настоящее время продолжается рост взаимных инвестиций России и Китая.

Глава Госсовета КНР Ли Цян выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая. Об этом он заявил на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, в настоящее время продолжается рост взаимных инвестиций России и Китая. Ли Цян добавил, что происходит наращивание качества и объема энергетического сотрудничества. Глава Госсовета КНР поблагодарил Мишустина за гостеприимный прием в Москве.

Ранее Мишустин назвал РФ и КНР стабилизирующим фактором при формировании миропорядка.

Видео: Правительство России