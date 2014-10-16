Мишустин назвал РФ и КНР стабилизирующим фактором при формировании миропорядка

Москва и Пекин выступают мощным стабилизирующим фактором на фоне формирования нового миропорядка. Соответствующее заявление сделал в начале 29-ой регулярной рабочей встречи с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что мероприятие пройдет в традиционно теплой и деловой атмосфере. Он также напомнил коллегам слова главы государства Владимира Путина о том, что отношения двух стран переживают наилучший период в своей истории. Сотрудничество опирается на основу добрососедства, равноправия, взаимного уважения интересов друг друга.
Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются контуры нового мироустройства. В этих условиях связка Россия - Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран, повышению качества жизни граждан.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Премьер Госсовета КНР: сотрудничество РФ и Китая демонстрирует устойчивость.
Фото и видео: Правительство России
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