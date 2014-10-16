Мишустин назвал РФ и КНР стабилизирующим фактором при формировании миропорядка

Глава кабмина РФ рассказал о сферах сотрудничества с Пекином.

Москва и Пекин выступают мощным стабилизирующим фактором на фоне формирования нового миропорядка. Соответствующее заявление сделал в начале 29-ой регулярной рабочей встречи с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что мероприятие пройдет в традиционно теплой и деловой атмосфере. Он также напомнил коллегам слова главы государства Владимира Путина о том, что отношения двух стран переживают наилучший период в своей истории. Сотрудничество опирается на основу добрососедства, равноправия, взаимного уважения интересов друг друга.

Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются контуры нового мироустройства. В этих условиях связка Россия - Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран, повышению качества жизни граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер Госсовета КНР: сотрудничество РФ и Китая демонстрирует устойчивость.

Фото и видео: Правительство России