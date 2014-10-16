Премьер Госсовета КНР: сотрудничество РФ и Китая демонстрирует устойчивость

Ли Цян выступил на встрече с правительством России.

Многогранное сотрудничество Москвы и Пекина демонстрирует миру колоссальную устойчивость, а дружба между странами является достоянием. Соответствующее заявление сделал на рабочей встрече с российским председателем правительства Михаилом Мишустиным премьер Государственного совета КНР Ли Цян. Иностранный чиновник отметил, что власти Китая намерены укреплять двустороннее сотрудничество с Кремлем перед лицом изменчивой и сложной обстановки на геополитической арене. При этом ориентация у РФ и КНР будет на взаимное уважение, доверие, многовековую дружбу, выгоду и благо народов в целях обеспечения равенства и справедливости.

Наша дружба прочна, крепка и непоколебима, она является нашим общим ценным достоянием. В этом году Китай и Россия отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Наше многогранное сотрудничество демонстрирует колоссальную устойчивость. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что по результатам двусторонних переговоров экспертами будут подписаны межправительственные и межведомственные соглашения. Позже премьер Госсовета Китая Ли Цян будет принят российским президентом Владимиром Путиным.

Мишустин предложил Ли Цяну сверить часы в исполнении исторических договоренностей РФ и КНР.

Фото и видео: Правительство России