Москву посетила делегация Китая.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин начал 29-ю регулярную встречу с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном. Он предложил иностранному гостю и его делегации сверить часы в исполнении договоренностей, заключенных между Москвой и Пекином, которые в кабинете министров охарактеризовали как исторические. Чиновник заверил в том, что страны обладают всем необходимым для укрепления собственного стратегического партнерства, о котором договорились политические лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин. По словам Мишустина, задачей для властей станет обеспечить реализацию решений, принятых на высшем уровне, рассчитанных на годы вперед.

Убежден, что наши переговоры пройдут в конструктивном духе, позволят нам сверить часы по ходу исполнения исторических договоренностей, которые были достигнуты в марте прошлого года в Москве и в мае текущего года в Пекине. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Дополнительно Михаил Мишустин попросил китайского коллегу передать слова приветствия и самые добрые пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области.

Фото и видео: Правительство России