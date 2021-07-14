Женщина с топором разбила около 10 машин под Калугой

В городе Балабаново Калужской области задержали местную жительницу, которая устроила погром на парковке. Она атаковала топором припаркованные автомобили, разбив до 10 машин, сообщил Telegram-канал Baza.
Очевидцы рассказали, что разъяренная гражданка пришла на стоянку и начала наносить удары по кузовам и стеклам транспортных средств. Прохожие не смогли остановить вооруженную дебоширку.
Когда приступ злости прошел, местная жительница скрылась с места происшествия. Сотрудники полиции оперативно установили ее личность и задержали. Выяснилось, что женщина испортила топором три автомобиля.
По данному факту проводится проверка, по ее окончании будет принято процессуальное решение. Также оценивается сумма нанесенного автовладельцам ущерба.
Ранее в Мурино пьяная девушка разбила автомобиль своего знакомого.
Фото: Magnific
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