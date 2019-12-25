В ДТП на Приморском проспекте погибли три пассажирки Audi A4

Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Проводится проверка по факту аварии с тремя погибшими на Приморском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 16 июня у дома 85 по Приморскому проспекту водитель Audi A4 на повороте не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся.

От сильного удара, который предшествовал возгоранию, из салона машины выбросило трех пассажирок – они погибли. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавшего водителя.

Ранее мы рассказывали о том, что жесткая авария на КАД в Петербурге попала на видео.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти