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В ДТП на Приморском проспекте погибли три пассажирки Audi A4
Сегодня, 9:13
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В ДТП на Приморском проспекте погибли три пассажирки Audi A4

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Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Проводится проверка по факту аварии с тремя погибшими на Приморском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 16 июня у дома 85 по Приморскому проспекту водитель Audi A4 на повороте не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся.

От сильного удара, который предшествовал возгоранию, из салона машины выбросило трех пассажирок – они погибли. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавшего водителя. 

Ранее мы рассказывали о том, что жесткая авария на КАД в Петербурге попала на видео.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: приморский проспект, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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