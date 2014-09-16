Пользователи самокатов Whoosh в Петербурге совершили за сезон почти 20 млн поездок

Доля транспортных поездок составила 91%.

Сотрудники сервиса Whoosh приступили к сбору электросамокатов с улиц Петербурга, рассказали 4 декабря в пресс-службе компании.

В течение прошедшего сезона горожане совершили почти 20 млн поездок. Всего пользователи Whoosh проехали около 35 млн километров на самокатах сервиса. А среднее количество поездок на активного пользователя выросло на 30% в сравнении с 2023 годом.

Доля транспортных поездок составила 91%: чаще петербуржцы пользовались самокатами не для досуга и прогулки, а по делам. Самые популярные маршруты проходили по улицам Дыбенко и Коллонтай, проспектам маршала Блюхера и Комендантскому, Петровскому бульвару и улице Федора Абрамова.

В этом сезоне продолжилась совместная работа сервиса, Госавтоинспекции и городской Администрации по интеграции самокатов в жизнь Петербурга и контролю соблюдения ПДД пользователями СИМ. Самокаты Whoosh были оснащены шлемами и крупными номерными знаками, сервисом были проведены уроки по ПДД для СИМ в школах города. Социальная реклама о ПДД для СИМ размещалась в городских группах и пабликах, а также на улицах города. Пресс-служба сервиса Whoosh

За сезон оштрафовали и заблокировали 74 тыс. нарушителей. При этом свыше 99,9% всех поездок на самокатах Whoosh в Петербурге совершались без нарушения правил.

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Фото: Piter.TV