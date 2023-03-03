Более 300 жалоб на кикшеринг зарегистрировали петербургские суды

Эти жалобы последовали после массовых изъятий самокатов с улиц города.

Петербургская полиция подала в суды 335 жалоб на сервисы аренды электросамокатов. Эти жалобы последовали после массовых изъятий самокатов с улиц города, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Правоохранительные органы квалифицировали действия компаний как самовольное занятие земельного участка, согласно статье 7.1 КоАП РФ. Протоколы были направлены в Росреестр, где не обнаружили жалоб на занятие земель и прекратили производство по этим делам. Полиция настаивала на необходимости выявления таких нарушений.

Несколько решений уже принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, обязав вернуть электросамокаты сервисов Whoosh, "Яндекс.Go" и "МТС Юрент" их владельцам.

Ранее мы сообщили о том, что депутат из Петербурга предложил увеличить штраф за езду вдвоём на электросамокате.

Фото: Piter.TV