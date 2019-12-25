Депутат из Петербурга предложил увеличить штраф за езду вдвоём на электросамокате

По словам Ветрова, недавнее обсуждение безопасности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) привело к введению ряда местных ограничений на использование прокатных самокатов.

В Петербурге планируют усилить меры ответственности за нарушения правил использования электросамокатов. Депутат муниципального округа "Посёлок Шушары" Михаил Ветров обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем на одном самокате, движение по скоростным автодорогам и магистралям, а также за неправильную парковку в опасных местах.

По словам Ветрова, недавнее обсуждение безопасности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) привело к введению ряда местных ограничений на использование прокатных самокатов.

Он считает необходимым обновить Кодекс об административных правонарушениях и ПДД, чтобы ввести дополнительные штрафы для нарушителей.

Ранее мы сообщили о том, что женщина на электросамокате пострадала в ДТП с участием грузовика на Ивановской улице.

Фото: Piter.TV