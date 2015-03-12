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Женщина на электросамокате пострадала в ДТП с участием грузовика на Ивановской улице
Сегодня, 12:19
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Женщина на электросамокате пострадала в ДТП с участием грузовика на Ивановской улице

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Водитель кикшеринга получила открытую черепно-мозговую травму.

Грузовик переехал женщину на электросамокате в центре Санкт-Петербурга. Все произошло в субботу, 21 сентября, в 09:40 у дома №25 по Ивановской улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, 54-летний водитель грузового автомобиля Scania на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину, которая ехала на электросамокате.

 В  результате ДТП водитель кикшеринга получила открытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию . Личность пострадавшей не установлена, на вид женщине около 30 лет. Полиция уже  проводит проверку обстоятельств аварии. 

Ранее Piter.TV сообщал, что шесть человек пострадали в массовом ДТП на Свердловской набережной.  

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с кикшерингом, дтп с электросамокатом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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