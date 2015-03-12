Женщина на электросамокате пострадала в ДТП с участием грузовика на Ивановской улице

Водитель кикшеринга получила открытую черепно-мозговую травму.

Грузовик переехал женщину на электросамокате в центре Санкт-Петербурга. Все произошло в субботу, 21 сентября, в 09:40 у дома №25 по Ивановской улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, 54-летний водитель грузового автомобиля Scania на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину, которая ехала на электросамокате.

В результате ДТП водитель кикшеринга получила открытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию . Личность пострадавшей не установлена, на вид женщине около 30 лет. Полиция уже проводит проверку обстоятельств аварии.

Ранее Piter.TV сообщал, что шесть человек пострадали в массовом ДТП на Свердловской набережной.

Фото: Piter.TV