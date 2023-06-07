Шесть человек пострадали в массовом ДТП на Свердловской набережной

Сразу четыре транспортных средства столкнулись в Петербурге.

На Свердловской набережной произошло ночное массовое ДТП, в котором пострадали шесть человек. Полиция уже разбирается в деталях произошедшего и проводит проверку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 сентября в полночь у дома 18 по Свердловской набережной столкнулись четыре транспортных средства. Было установлено, что 32-летний водитель такси Chery Tiggo въехал на стоявший в среднем ряду автомобиль "ВАЗ" и его 32-летнего водителя, который попал в ДТП. После водитель Chery Tiggo столкнулся с автомобилем Hyundai, под управлением 42-летней женщиы. Опрокинувшись, он также зацепил 30-летнего байкера на мотоцикле Honda.

В результате массового столкновения мотоциклист и водитель "ВАЗа" получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу. Пострадали пассажир байка и мужчина в такси, а также водители Hyundai и Chery Tiggo.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП под Подпорожьем водитель без прав устроил смертельный заезд.

Видео: ВК-сообщество "Дорожный инспектор"/ Сергей Колосницын