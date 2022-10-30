Смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе

Водитель "КамАЗа" скончался на месте.

Сегодня, 7 июня, около 16:40 случилась авария с участием грузовых машин Volvo, "КамАЗ" и легковушкой Honda на 32-м км внутреннего кольца КАД. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Автомобиль Volvo столкнулся с "КамАЗом", движущемся в попутном направлении и перевозившем воду в цистерне. После этого повредилась Honda, которая влетела в отбойник. Машина попала на полосу встречного движения. В результате грузовик "КамАЗ" перевернулся.

Водитель "КамАЗа" скончался на месте. Травмы средней степени тяжести получили 41-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они госпитализированы.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

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