В ДТП под Подпорожьем водитель без прав устроил смертельный заезд

Пострадали два его пассажира.

Полиция Подпорожского района Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного ДТП на 45 км автодороги А-215 "Лодейное Поле-Вытегра-Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло вечером пятницы, 20 сентября. 47-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, съехал в кювет. Машина опрокинулась, из-за чего пострадали двое пассажиров — 33 и 39 лет. Их госпитализировали в больницу.

Сам же водитель скончался на месте происшествия от полученных травм. Уже установлено, что водительское удостоверение мужчина не получал.

Ранее Piter.TV сообщал, что виновному в ДТП на Васильевском острове водителю "Киа Рио" избрали меру пресечения.

Фото: Piter.TV