С 2024 года в Петербурге запустят аренду электросамокатов со шлемами

По планам кикшеринга, таких самокатов будет около 15% в каждом городе.

Во вторник, 4 июля, в пресс-службе сервиса проката самокатов Whoosh сообщили о том, что с 2024 года компания будет выдавать шлемы при аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Шлемы сделают доступными для всех за счет регулировки под размер головы. Пользователи приложения Whoosh смогут получить рекомендации по использованию защиты.

Несмотря на то, что согласно российским ПДД, в настоящее время шлем не обязателен, мы проактивно хотим предоставить возможность его использовать. Дмитрий Чуйко, генеральный директор Whoosh

Нововведения коснутся и Москвы с Астаной. По планам кикшеринга, таких самокатов будет около 15% в каждом городе.

Отметим, что введение шлемов не повлияет на стоимость аренды электросамокатов.

Фото: ВКонтакте / Кикшеринг Whoosh