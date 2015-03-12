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Очевидцы сняли на видео зацепера на проспекте Космонавтов

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Экстремал схватился за лестницу, а ноги поставил на поверхность.

Житель Петербурга снял на видео зацепера, который катался на задней части автобуса по Петербургу. Мужчину заметили на проспекте Космонавтов. Запись опубликовали в группе  "Как дела, Питер?" в соцсети "ВКонтакте".

Экстремал схватился за лестницу, а ноги поставил на поверхность, расположенную перпендикулярно.

Как и где приземлился мужчина, автор публикации не рассказал.

Ранее на Piter.tv: на улице Беринга умер пожилой охранник ЖК во время задержания вандала.

Видео: ВКонтакте / Как дела, Питер?

Теги: безопасность на дороге, зацепер на троллейбусе, проспект космонавтов, экстрим
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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