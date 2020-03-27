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На улице Беринга умер пожилой охранник ЖК во время задержания вандала
Сегодня, 13:53
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На улице Беринга умер пожилой охранник ЖК во время задержания вандала

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Мужчина умер в карете скорой помощи.

Накануне, 8 октября, в полицию Василеостровского района обратился петербуржец. Он рассказал стражам порядка, что на улице Беринга у дома № 5 охранники жилого комплекса пытались задержать вандала, между злоумышленником и работниками территории произошла драка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что при задержании граффера одному из охранников стало плохо. Мужчина потерял сознание и умер в машине скорой помощи. 

Злоумышленник привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Купчино задержали 20-летнего юношу, который подозревается в обмане пенсионерки на 900 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: вандал, васильевский остров, скончался во время задержания, улица беринга, умер охранник жк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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