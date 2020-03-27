На улице Беринга умер пожилой охранник ЖК во время задержания вандала

Мужчина умер в карете скорой помощи.

Накануне, 8 октября, в полицию Василеостровского района обратился петербуржец. Он рассказал стражам порядка, что на улице Беринга у дома № 5 охранники жилого комплекса пытались задержать вандала, между злоумышленником и работниками территории произошла драка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что при задержании граффера одному из охранников стало плохо. Мужчина потерял сознание и умер в машине скорой помощи.

Злоумышленник привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Купчино задержали 20-летнего юношу, который подозревается в обмане пенсионерки на 900 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv