В Купчино задержали 20-летнего юношу, который подозревается в обмане пенсионерки на 900 тыс. рублей

На мужчину завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Во Фрунзенском районе правоохранители задержали 20-летнего злоумышленника, который подозревается в краже крупной суммы денег у пенсионерки. По версии полицейских, молодой человек занимался мошенничеством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая рассказала оперативникам, что 5 октября неизвестный позвонил ей и сообщил, что ее дочь стала виновницей аварии. Молодой человек предложил пенсионерке передать 900 тыс. рублей "специальному человеку", который бы закрыл дело. Женщина доверилась ему и отдала свои накопления курьеру, который пришел к ней.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.tv: "банкир" развел пенсионерку из Петербурга на 5,2 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области