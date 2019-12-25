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"Банкир" развел пенсионерку из Петербурга на 5,2 млн рублей
Сегодня, 13:05
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"Банкир" развел пенсионерку из Петербурга на 5,2 млн рублей

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Пожилая женщина перевела на "безопасный" счет по совету аферистки свои накопления.

Пожилая жительница Петербурга стала жертвой "банковского работника". Мошенник украл у пенсионерки 5,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая обратилась в полицию Калининского района. Она рассказала стражам порядка, что ей позвонил неизвестная и представилась сотрудницей финансовой организации. Пожилая женщина перевела на "безопасный" счет по совету аферистки свои накопления.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Оперативники разыскивают злоумышленницу.

Ранее на Piter.tv: каршеринг влетел в трамвай на перекрестке улиц Академика Лебедева и Комсомола.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенники, обманул пенсионерку, полиция, украл 5 млн
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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