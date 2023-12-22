Сервисы аренды СИМ приостановили в Петербурге из-за снега

Прокат возобновится, как только погодные условия улучшатся и использование электросамокатов станет более безопасным.

В Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий кикшеринговые компании "Яндекс.go", Whoosh и Urent временно прекращают возможность арендовать электросамокаты, сообщили в пресс-службе городского Центра управления парковками.

Отмечается, что прокат возобновится, как только погодные условия улучшатся и использование электросамокатов станет более безопасным.

"Не забывайте о главных правилах езды на электросамокатах: необходимо спешиваться на пешеходных переходах, не ездить вдвоем или втроем на одном самокате, парковать электросамокат, не создавая помех для пешеходов и других участников движения, не превышать скорость в 15-20 км/ч", – напомнили в пресс-службе.

Ранее мы сообщили о том, что технология, выявляющая поездки вдвоём на электросамокатах, введена в Петербурге.

Фото: Piter.TV