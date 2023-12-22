Технология, выявляющая поездки вдвоём на электросамокатах, введена в Петербурге

Планируется, что город станет центром инноваций, где будут внедряться новинки и технологические разработки сервиса.

Петербург стал первым городом в России, где была запущена технология определения поездок на электросамокатах вдвоём. Разработка компании Whoosh получила название "Антитандем", с сегодняшнего дня она работает на всех самокатах сервиса в городе. Для оценки количества людей на самокате технология анализирует более 50-ти параметров данных и использует алгоритм машинного обучения, как сообщили в пресс-службе оператора кикшеринга.

Планируется, что город станет центром инноваций, где будут внедряться новинки и технологические разработки сервиса. Определение количества людей на электросамокате происходит непосредственно во время поездки. Система распознаёт поездки с двумя и более пассажирами, независимо от их веса: взрослый с ребёнком, два подростка и т. Д. Тем, кто едет с тяжелым рюкзаком, опасаться нечего - модель реагирует на количество человек, а не на вес.

Главная цель этой новинки - свести к нулю число нарушений, которые создают небезопасные ситуации. Следующим шагом компания планирует постепенно снижать скорость самоката во время поездки с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. О причине снижения скорости водитель будет уведомлён через приложение. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после повторных нарушений.

Ранее мы сообщили о том, что референдум о полном запрете электросамокатов хотят провести в Петербурге.

Фото: Piter.TV