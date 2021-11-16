Петербуржцы выступили против застройки территории Аракчеевских казарм

На встрече неравнодушные горожане написали текст обращения к губернатору Александру Беглову.

Жители Центрального района Петербурга во дворе дома 16 по улице Тверской 11 ноября провели народный сбор против застройки внутриквартальной территории Аракчеевских казарм. Об этом активисты рассказали в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" во "ВКонтакте".

На встрече неравнодушные горожане написали текст обращения к губернатору Александру Беглову, где напомнили, что 12 лет назад они уже "отстаивали живым щитом" свои дома и Аракчеевские казармы от уничтожения.

Мы требуем, чтобы городское Правительство в срочном порядке вышло на диалог с владельцами территории с задачей создания общественного пространства, учитывая серьезную нехватку зеленых зон в центре города. Жители Центрального района Петербурга

Отметим, что Аракчеевские казармы – корпуса Офицерской кавалерийской школы, сохранившиеся до наших дней. В ней учились Алексей Брусилов, Семен Буденный и Петр Врангель.

Ранее на Piter.TV: застройка Пулковского парка в Петербурге заинтересовала Бастрыкина.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания