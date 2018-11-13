Застройка Пулковского парка в Петербурге заинтересовала Бастрыкина

По данному факту глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения петербурженки, которая обеспокоена судьбой Пулковского парка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 8 ноября.

Жительница Северной столицы прокомментировала запись сообщества Приемной Председателя СК России Бастрыкина во "ВКонтакте". Ранее 17 тыс. человек выступили против застройки территории, так как это ухудшит экологию района и повлечет утрату большей части деревьев.

Кроме того, петербурженка не согласна с заменой природного газона на рулонный, из-за чего будут разрушены естественные берега пруда. Обращения в различные инстанции не принесли результата.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову представить доклад о причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин обратил внимание на нелегальную парковку, организованную мигрантами в Петербурге.

Фото: СК РФ