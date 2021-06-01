Участники розыгрыша с "омоновцами" и автоматами Калашникова в Петербурге оштрафованы

Правонарушители пояснили, что ОМОН означает "отряд мобильной организации настроения".

Восемь участников розыгрыша с "омоновцами" и автоматами Калашникова, который прошел в Центральном районе Петербурга 28 октября в рамках коуч-встречи, оштрафованы мировым судьей судебного участка №210. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 7 ноября.

По данным суда, фигуранты положили людей на землю и избивали их палками около дома 126 по Невскому проспекту. Правонарушители пояснили, что ОМОН означает "отряд мобильной организации настроения".

Каждый из пранкеров должен выплатить по 1300 рублей. На них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ.

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Фото: Piter.TV