  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Участники розыгрыша с "омоновцами" и автоматами Калашникова в Петербурге оштрафованы
Сегодня, 20:50
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Участники розыгрыша с "омоновцами" и автоматами Калашникова в Петербурге оштрафованы

0 0

Правонарушители пояснили, что ОМОН означает "отряд мобильной организации настроения".

Восемь участников розыгрыша с "омоновцами" и автоматами Калашникова, который прошел в Центральном районе Петербурга 28 октября в рамках коуч-встречи, оштрафованы мировым судьей судебного участка №210. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 7 ноября.

По данным суда, фигуранты положили людей на землю и избивали их палками около дома 126 по Невскому проспекту. Правонарушители пояснили, что ОМОН означает "отряд мобильной организации настроения". 

Каждый из пранкеров должен выплатить по 1300 рублей. На них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти мужчина начал стрельбу в автобусе.

Фото: Piter.TV

Теги: мировой судья, неудавшийся розыгрыш, центральный район петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии