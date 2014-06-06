В Ленобласти стрелок начал стрельбу в автобусе

Его задержала полиция.

Вчера вечером в автобусе №476, следующем по маршруту между остановками "поселок Красная заря" и "Лесопарк", произошел конфликт между пассажирами, который закончился выстрелом из аэрозольного устройства самообороны "Пионер". Пострадавшим стал 45-летний мужчина, который получил ранение. Водитель остановил автобус, пассажиры покинули салон, а неизвестный стрелок скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Петербурга и Ленобласти.

Однако, второй участник конфликта, 20-летний житель Всеволожского района, сам обратился в полицию и признался в совершении выстрела. Был составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ, а аэрозольное устройство самообороны "Пионер" было изъято. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции продолжают расследование происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV