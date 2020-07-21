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Коуч-встреча с "омоновцами" и автоматами Калашникова в Центральном районе обернулась арестом 26 человек
Сегодня, 11:35
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Коуч-встреча с "омоновцами" и автоматами Калашникова в Центральном районе обернулась арестом 26 человек

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Неизвестные пояснили, что сотрудниками полиции не являются и происходит розыгрыш.

28 октября полицейский Петербурга при патрулировании на пересечении Суворовского проспекта и 1-й Советской улицы в Центральном районе увидел, что из автомобиля "Хендай" вышли девять человек, одетых в форму ОМОНа, с предметами, которые похожи на автоматы Калашникова. Они применяли физическую силу к горожанам. Об этом стало известно Piter.TV.

Неизвестные пояснили, что сотрудниками полиции не являются и происходит розыгрыш. Их и еще 17 человек задержали на месте. Составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Предметы, похожие на автоматы Калашникова, были изъяты. Кроме того, в машине нашли две рубашки и четыре куртки с атрибутикой ОМОНа, фуражку. Установлены организаторы и участники коуч-встречи. Исполнителей роли полицейских наняли. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ в отношении неизвестного лица. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на станции метро "Удельная" школьники стреляли в 20-летнего мигранта.

Фото: Piter.TV

Теги: неудавшийся розыгрыш, центральный район петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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