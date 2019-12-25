В Госдуме предложили ограничить зарплаты руководителей относительно подчиненных

Законопроект не потребует дополнительных затрат из бюджета.

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили ограничить зарплаты руководителей относительно подчиненных. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на соответствующий документ.

Авторы инициативы отмечают, что руководители должны получать больше подчиненных, но не более чем в пять раз. Миронов подчеркнул, что в некоторых организациях разница в зарплатах выглядит колоссальной и несправедливой. Кроме того, законопроект не потребует дополнительных затрат из бюджета.

