Новым гендиректором "Метростроя Северной столицы" стал Кирилл Петров

Руководитель участвовал в строительстве Большой кольцевой линии столичной подземки.

Бывший сотрудник АО "Газстройпром" и АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" Кирилл Петров назначен новым генеральным директором "Метростроя Северной столицы". К своим обязанностям он приступил со вторника, 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба МСС.

Петров ранее участвовал в строительстве Большой кольцевой линии московской подземки. Со следующего года одной из его задач на новом посту станет ускорение строительства петербургского метрополитена.

Напомним, что предыдущий генеральный директор "Метростроя Северной столицы" Владимир Шмидт уже покинул свой пост. Об этом стало известно 20 декабря.

Фото: Пресс-служба "Метростроя Северной столицы"