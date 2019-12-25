Гендиректор "Метростроя Северной столицы" уходит с должности

На место Владимира Шмидта придёт другой руководитель.

Гендиректор АО "Метрострой Северной столицы" Владимир Шмидт покидает свой руководящий пост. Как пишет "Фонтанка", его сменит Кирилл Петров.

На данный момент будущий предполагаемый руководитель является заместителем гендиректора по внешним связям и спецпроектам АО "Объединение "Ингеоком". Компания имеет отношение к строительству московской подземки.

По информации издания, Шмидт покинул должность из-за неэффективной работы по взаимодействию "Метростроя" с правительством Петербурга по вопросу наращивания скорости строительства метро. Возможно, что он останется в компании в качестве советника.

Ранее мы сообщили о том, что новым председателем комитета по здравоохранению Ленобласти назначен Александр Жарков.

Фото: Piter.TV