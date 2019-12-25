Новым председателем комитета по здравоохранению Ленобласти назначен Александр Жарков

Ранее руководитель занимал должность главного врача в Кировской больнице.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового председателя комитета по здравоохранению. Должност получил Александр Жарков, работавший гавврачом Кировской больницы. Как сообщила пресс-служба администрации региона, кандидатура была согласована Минздравом страны.

Как подчеркнул Дрозденко, Жарков является профессионалом в сфере управления медицинскими организациями.

Напомним, что ранее руководивший комздравом региона Сергей Вылегжанин оставил свой пост 14 октября. Он возглавлял ведомство последние 8 лет.

Ранее мы сообщили о том, что Михаил Соболев назначен новым главой Василеостровского района Петербурга.

Фото: Правительство Ленобласти