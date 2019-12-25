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Новым председателем комитета по здравоохранению Ленобласти назначен Александр Жарков
Сегодня, 11:06
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Новым председателем комитета по здравоохранению Ленобласти назначен Александр Жарков

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Ранее руководитель занимал должность главного врача в Кировской больнице.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового председателя комитета по здравоохранению. Должност получил Александр Жарков, работавший гавврачом Кировской больницы. Как сообщила пресс-служба администрации региона, кандидатура была согласована Минздравом страны. 

Как подчеркнул Дрозденко, Жарков является профессионалом в сфере управления медицинскими организациями.

Напомним, что ранее руководивший комздравом региона Сергей Вылегжанин оставил свой пост 14 октября. Он возглавлял ведомство последние 8 лет. 

Ранее мы сообщили о том, что Михаил Соболев назначен новым главой Василеостровского района Петербурга.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: кадровые перестановки, комздрав, ленинградская область, правительство ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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