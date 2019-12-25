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Сергей Вылегжанин оставляет пост главы комитета по здравоохранению Ленинградской области
Сегодня, 13:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Вылегжанин оставляет пост главы комитета по здравоохранению Ленинградской области

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Сергей Вылегжанин руководил региональным комитетом по здравоохранению в течение 8 лет.

Сергей Вылегжанин 14 октября оставляет пост главы комитета по здравоохранению Ленинградской области. Временно исполняющим обязанности назначен Егор Власов, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона. 

Сергей Вылегжанин руководил региональным комитетом по здравоохранению в течение 8 лет. За это время в области была выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи, открыт региональный Перинатальный центр, обновлено оснащение медицинских учреждений, в 2020-21 годах организована эффективная система медицинской помощи при лечении коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: комздрав, сергей вылегжанин
Категории: Лента новостей,

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