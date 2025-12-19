Петербургский комздрав рассказал, как настроиться на рабочий лад после праздников

Ведомство советует отказываться от гаджетов по утрам.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга рассказали, как быстрее настроиться на рабочий лад после новогодних праздников.

Во-первых, рекомендуется начать восстанавливать прежний режим дня. Стоит вставать примерно в одно и то же время каждый день, что улучшит качество сна. Кроме того, поможет утренняя зарядка: к примеру, это может быть йога или пробежка. После взбодрит холодный душ.

Обеспечьте себе здоровый завтрак. Он должен быть сбалансированным и включать белки, жиры и углеводы. Подойдут овсянка, яйца, фрукты или смузи. Спланируйте предстоящий день. Потратьте несколько минут на составление плана на день. Это поможет вам структурировать свои дела и минимизировать хаос. Пресс-служба комздрава

А еще ведомство советует отказываться от гаджетов по утрам. На день лучше настраиваться без отвлекающих факторов.

