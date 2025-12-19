Главврач больницы Святого Георгия рассказал об Общественном совете при Комздраве Петербурга

Важным аспектом работы будет изучение обратной связи от граждан по качеству предоставляемой медицинской помощи.

Валерий Стрижелецкий, возглавляющий созданный в 2026 году в Петербурге Общественный совет при Комитете по здравоохранению, пояснил, что главная задача Совета заключается в поиске совместных решений важнейших проблем городского здравоохранения совместно с профессиональными сообществами и населением, а также содействии в реализации этих решений через соответствующие государственные структуры, такие как Комитет по здравоохранению и территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Об этом информирует "Петербургский дневник".

Структура Совета включает четыре комиссии: первая занимается изучением общественного мнения и повышением доверия горожан к системе здравоохранения, вторая фокусируется на повышении эффективности работы амбулаторно-поликлинических учреждений и службы скорой помощи, третья ответственна за развитие стационарной медицинской помощи, а четвёртая сосредоточена на детском здравоохранении и демографической политике.

Главной задачей Совета является налаживание взаимодействия между амбулаторным и стационарным звеном здравоохранения, а также улучшение коммуникации с жителями города посредством средств массовой информации, чтобы повысить осведомлённость населения о мерах профилактики и лечении заболеваний. Важным аспектом работы будет изучение обратной связи от граждан по качеству предоставляемой медицинской помощи.

Стрижелецкий уточнил, что Совет не занимается решением конкретных жалоб пациентов, а вырабатывает рекомендации для улучшения качества медицинских услуг. Для достижения поставленных целей Совет планирует тесно сотрудничать с Общественной палатой Санкт-Петербурга и медицинским профессиональным сообществом.

Любые предложения граждан, в том числе от членов Совета, которые не являются медицинскими работниками, могут быть рассмотрены комиссиями Совета. Если инициатива признана важной, она вынесется на обсуждение в общем заседании Совета.

Говоря о своём опыте управления многопрофильной городской больницей имени святого великомученика Георгия, Стрижелецкий отметил уникальность клиники, где накоплен богатый опыт эндовидеохирургии. Больница достигла значительных успехов в применении современных методов хирургии, позволяющих сократить пребывание пациентов в больнице, ускоряя реабилитационный период и уменьшая вероятность осложнений.

Еще одно важное направление работы больницы — лечение ожирения и сопутствующих метаболических расстройств. Врачи клиники эффективно помогают пациентам справляться с избыточным весом, который повышает риск возникновения диабета второго типа, сердечных заболеваний и других патологий.

Рассказывая о дальнейших планах, Стрижелецкий сообщил, что намерен поднять вопрос о создании специализированных центров по гнойно-септической хирургии и амбулаторному лечению гнойных инфекций. Эта проблема крайне актуальна для Петербурга, учитывая высокую заболеваемость и возможные тяжёлые осложнения, включая потерю конечностей и тяжёлую инвалидность. Такие пациенты зачастую не могут лечиться ни в обычных стационарах, ни в поликлиниках, поэтому необходима разработка специальных центров и увеличение числа специализированных коек.

Ранее мы сообщили о том, что кабинет мужского репродуктивного здоровья появился в Красногвардейском районе.

Фото: Правительство Петербурга