Кабинет мужского репродуктивного здоровья появился в Красногвардейском районе

В Красногвардейском района открылся специализированный кабинет мужского репродуктивного здоровья. Новое медицинское подразделение размещено в поликлиническом отделении №18 Городской поликлиники №17, по адресу: Бестужевская улица, дом 79. Жители района смогут проходить всестороннюю диагностику для предупреждения возможных проблем со здоровьем и раннего обнаружения патологических состояний. Информация предоставлена пресс-службой районной администрации.

Регулярное профилактическое обследование помогает своевременно контролировать состояние мочевыделительной и репродуктивной систем организма мужчины, выявлять воспаления и риски возникновения злокачественных новообразований половых органов. Продолжительность приема врача составляет не менее получаса.

Медицинское оборудование кабинета включает современную диагностическую и терапевтическую технику: прибор для измерения скорости мочеиспускания (урофлоуметр), цистоскоп с видеокамерой, устройство для магнитотерапевтических процедур и ультразвуковую установку. Врач имеет возможность проводить пациенту ультразвуковые исследования органов малого таза и назначать процедуры магнитотерапии прямо на приеме. Рассматривается закупка дополнительного оборудования "Матрикс-уролог профессиональный", которое позволит расширять спектр профилактических и лечебных услуг.

Для записи на консультацию граждане, прикрепленные к поликлинике №17, могут воспользоваться онлайн-сервисом "Здоровье Петербуржца" или позвонить по единому номеру справочной службы учреждения: 246-55-55.

Проект "Мужское здоровье", реализуемый в Санкт-Петербурге на период 2025-2030 гг., предусматривает усиление внимания к здоровью мужской популяции, формирование понимания важности регулярного обследования и прохождения плановой диспансеризации.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга