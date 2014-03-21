Председатель петербургского комздрава Сарана рассказал об изменениях в городской медицине

Говоря о рождении детей, Сарана подчеркнул важность заботы о репродуктивном здоровье обоих полов, отмечая, что данная сфера требует серьёзного подхода со стороны медиков.

После вступления в должность председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал в интервью "Петербургскому дневнику" о ближайших планах реформирования городской медицины. Среди главных задач он выделил профилактическую медицину, улучшение репродуктивного здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Особое внимание уделяется улучшению профилактики заболеваний посредством диспансеризаций и профилактических осмотров, поскольку профилактика позволяет сэкономить гораздо больше ресурсов, чем лечение болезней.

Говоря о рождении детей, Сарана подчеркнул важность заботы о репродуктивном здоровье обоих полов, отмечая, что данная сфера требует серьёзного подхода со стороны медиков. Ещё одним ключевым направлением является работа над повышением ожидаемой продолжительности жизни, которую планируется поднять до 80 лет к 2030 году.

Также особое внимание уделено цифровой модернизации здравоохранения. В рамках национального проекта "Активное долголетие" Санкт-Петербург реализует масштабную задачу перехода на Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), охватывающую как стационарное, так и амбулаторное звенья. Полноценный запуск системы намечен на 2026 год. Переход на новую систему обещает упростить ведение истории болезни, сократить бюрократические процедуры и повысить качество медицинского обслуживания.

Ещё одна важная инициатива – реорганизация структуры управления системой здравоохранения, устранение дублирования функций между Комитетом по здравоохранению и районными администрациями. По мнению Сараны, централизованное управление улучшит координацию действий и сделает распределение финансовых средств более рациональным.

Отдельно Сарана упомянул проблему нехватки пациентов в некоторых стационарах, что вынуждает оптимизировать койко-фонды и объединять мелкие стационары с крупными учреждениями. Наконец, затронута тема доступности узкопрофильных специалистов в амбулаторных учреждениях, которая решается через настройку электронных очередей и кадровую политику, направленную на привлечение квалифицированных специалистов в дефицитные районы.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга