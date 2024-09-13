Жителя Санкт-Петербурга арестовали за взятку полиции в 2,3 млн рублей

Правонарушитель вину не признал, ему грозит арест на два месяца

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, накануне Октябрьский районный суд вынес вердикт о заключении под стражу мужчины, подозреваемого в передаче крупной взятки. Подсудимый оказался посредником; его будут держать под стражей до 11-го ноября.

Согласно версии следствия, взятка предназначалась неизвестным должностным лицам из ОЭБиПК и УМВД – таким образом правонарушители хотели "замять" еще не возбужденное уголовное дело по факту хищения имущества ООО "Элиен групп". Изначально планировалось передать 3 млн рублей, однако впоследствии круглое число было сокращено до 2,3.

Посредника в преступных махинациях задержали 12-го сентября. Того же дня суд предъявил ему обвинение, впрочем заключенный своей вины не признал.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга