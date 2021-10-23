Полиция Петербурга задержала "обнальщиков", заработавших не менее 34 млн рублей

За обналичивание денег они просили 12% от суммы.

В Петербурге полиция задержала двух граждан, которых подозревают в "обнале" денежных средств в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Оперативники экономической полиции задержали мужчин 39 и 49 лет. По данным следствия, в сентябре 2019 года предприниматели предложили свои услуги коммерсантам, желавшим уйти от налогов. За обналичивание денег они просили 12% от суммы. Подозреваемые вели свою деятельность до 23 мая, за это время они заработали не менее 380 млн рублей. Выручили не менее 34 млн рублей.

Силовики изъяли банковские карты подставных фирм, телефоны и компьютеры, а также электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Ранее в Петербурге закрыли концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик. В группе рассказали, что причиной перерыва в концертной деятельности стали антироссийские санкции со стороны Эстонии.

Фото: Piter.tv

